VI Національний експертний форум "Ключові питання року"

Програма VI Національного Експертного Форуму «Ключові питання року»

12 жовтня 2016 року (середа), Київ, Бізнес-центр «Парус», вул. Мечникова, 2, 2 поверх

09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників та гостей Форуму;

10:00 – 10:15 – Церемонія відкриття Форуму;

10:15 – 11:45 – Дискусійна панель «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВИ»

Питання до обговорення:

· Побудова ефективної моделі державного управління в умовах децентралізації;

· Шляхи врегулювання кризи в Україні. Роль місцевих громад;

· Конкурентні переваги регіонів. Як українським регіонам ефективно реалізувати свій потенціал?

· Децентралізація – хибний шлях чи реальна відповідь на проблеми в Україні?

· Майбутнє Донбасу, як складової частини України.

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

· Ігор Райнін, голова Адміністрації Президента України (попередня згода);

· Іван Міклош, співголова групи стратегічних радників при Кабінеті міністрів(підтверджена участь);

· Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації (попередня згода);

· Юрій Гарбуз, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (підтверджена участь);

· Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України, віце-прем’єр-міністр України з питань адміністративно-територіальної реформи у 2005 р.(підтверджена участь);

· Леонід Ємець, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (підтверджена участь).

· Олег Березюк, народний депутат України, голова депутатської фракції Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", Член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (попередня згода).

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-порталу LB.UA (підтверджена участь).

11:45 – 12:00 – перерва на каву та неформальне спілкування.

12:00 – 13:15 – дискусійна панель «СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

Питання до обговорення:

· Складові енергетичної безпеки України. Власні джерела енергоносіїв, енергоефективність та диверсифікація постачання

· Реформування газового ринку та ринку електричної енергії в Україні;

· Міжнародна співпраця України щодо реформування енергетичного сектору.

· Імплементація норм та принципів 2-го та 3-го енергопакетів.

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

· Карел Хірман, радник з енергетики групи стратегічних радників при Кабінеті Міністрів (підтверджена участь);

· Максим Тимченко, генеральний директор компанії ДТЕК (підтверджена участь);

· Сергій Чех, радник міністра енергетики та вугільної промисловості України(підтверджена участь);

· Торстен Воллер, керівник енергетичної секції групи підтримки України, Європейська комісія (запрошення на розгляді);

· Ольга Белькова, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (підтверджена участь);

· Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії «Dragon Capital»(запрошення на розгляді).

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики (підтверджена участь).

13:15 – 13:45 – перерва та фуршет. Спілкування у кулуарах форуму.

13:45 – 14:55 – дискусійна панель «УКРАЇНА В ЄВРОПІ ТА СВІТІ»

Питання до обговорення:

· Як вплинуть майбутні вибори в США, Німеччині та Франції на ситуацію навколо України?

· Перспективи Мінського процесу. Чи є альтернатива мінському переговорному формату та Мінським угодам?

· Співробітництво Україна – НАТО. Якщо не членство, то що?

· Безвізовий режим для України. Чи є світло в кінці тунелю?

· Угода про Асоціацію між Україною та ЄС.

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

· Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (підтверджена участь);

· Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (попереднє підтвердження);

· Ізабель Дюмон, посол Республіки Франція в Україні (підтверджена участь);

· Юріс Пойканс, посол Латвійської республіки в Україні (підтверджена участь);

· Олександр Чалий, президент «Грант Торнтон Україна», екс-заступник міністра закордонних справ України (запрошення на розгляді).

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна (підтверджена участь).

14:55 – 15:00 – закриття VI Національного Експертного Форуму. Фінальне звернення представника Інституту Горшеніна до учасників Форуму.

Генеральним спонсором VI Національного Експертного Форуму виступила компания ДТЭК.

Інформаційний партнер – LB.ua

Генеральний телевізійний партнер – Еспресо ТБ

Ексклюзивні інформаційні партнери - Телеканал 24 і Радіо 24.

Інформаційні партнери – УНІАН та РБК-Україна.

Гостьова реєстрація на VI Національний Експертний Форум розпочнеться у понеділок, 3 жовтня 2016. На сайті LB.ua, а також на сайтах інформаційних спонсорів НЭФ, буде доступна форма для онлайн-реєстрації.

У зв'язку з великою кількістю учасників і обмеженою кількістю місць оргкомітет VI Національного експертного форуму буде надавати пріоритетне право участі у форумі в якості гостей для працівників центральних органів державної влади, представників комерційних компаній і організацій.