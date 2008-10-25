Китай відкрив перший в країні музей статевого виховання жінок

Перший в Китаї музей, в якому жінки можуть дізнатися про сексуальну психологію чоловіків і особливостях дітородіння, відкрився в місті Гуанчжоу на півдні країни, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на місцеві ЗМІ.

Навчальний музей на базі однієї з міських клінік розкрив свої двері виключно для жінок. В експозиції, яка займає вісім залів, представлено 500 різних об`єктів, що розповідають про інтимну сферу відносин.

За інформацією видання, серед найбільш цікавих експонатів музею - зокрема, малюнки, що зображають "12 поз кохання в Японії", а також експонати, що демонструють розвиток ембріона.

Одна з основних складових експозиції - навчальні фільми. За свідченням організаторів музею, фільми покликані освічувати жінок не тільки в таких питаннях, як вагітність, штучне її переривання і народження дітей, а й розповідати про сексуальну психологію чоловіків.

Експонати музею мають навчити жінок краще піклуватися про себе і закликають їх цінувати кожне нове життя, цитує газета "Сіньсішибао" слова організаторів виставки. Вони розраховують, що на день її відвідуватимуть щонайменше 200 представниць прекрасної статі.

Китайське суспільство тривалий час було дуже закритим щодо всього, що стосувалося статевих відносин. Проте із здійсненням політики реформ, розширення свобод і контактів із зовнішнім світом ситуація змінюється. Зокрема, згідно із оприлюдненим у жовтні опитуванням, китайська молодь нині доволі обізнана в питаннях сексуальних взаємин.

За даними дослідження, проведеного Академією суспільних наук Китаю, середній вік початку статевих відносин в країні становить 22,8 років, причому в сільській місцевості ця цифра значно нижча.