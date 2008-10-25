Вибух у котельні: загинув оператор

У селі Рудня Димерська Вишгородського району Київської області, в сільській котельні, що належить Вишгородській тепломережі, та яка опалювала загальноосвітню школу і сільраду, через несправність клапану аварійного скидання тиску системи опалення стався вибух твердопаливного котла без подальшого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинув оператор котельні. Будівля котельні повністю зруйнована.