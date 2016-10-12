14 жовтня - Будь козаком!

Свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови вважалося у козаків особливим днем ​​- саме в цей день відбувалася Велика Рада або, як її ще називали - Козацька Рада. У цей день вибирався Отаман, а козаки вирішували, як житимуть весь наступний рік. Те, що відбувалося це на свято Покрови - не випадково, козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею та покровителькою, і настільки вірили в її силу, що урочисто відзначали свято Покрови. А з часом це свято набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву - Козацька Покрова.

Перші Козаки

Перші козацькі слободи розташувалися на території сучасної Черкаської, Київської та Вінницької областей України: збоку від сумнозвісного татарського «Чорного шляху» вздовж річки Тясмин біля Чигирина, річки Ташлик біля Сміли, а також річок Конілка і Гірський Тікич недалеко від Умані. Тому колиска всього козацтва знаходиться в Центральній Україні, а не, як звикли всі думати, в Запоріжжі. Першими козаками були мужні незалежні поселенці, які організували військо, яке захищало мирне населення від набігів турків та татар. Сама поява українського козацтва викликана була потребою захисту від посягань зовнішніх ворогів. Бойова майстерність козаків була настільки високою, що слава про них пішла по всьому світу. Відчайдушно хоробрі козаки зіграли не останню роль у багатьох битвах. Згодом українське козацтво створило першу в світі республіку і стало вагомим учасником європейських політичних процесів.

Сучасне Свято

Козаки переродилися в справжніх воїнів та живуть серед нас. Мужні українці, лицарі, справжні хранителі своєї землі - здається, ні краплі не змінилися за силою духу. Так само на першому місці у них Україна, свобода, честь та мужність. Любов до своєї Батьківщини переповнює їх серця левовою звитягою незалежно від віку та місцезнаходження. І щоб не викидала доля – вони зможуть, навіть коли сил нема – зроблять, приборкають, не спиняться, подолають, тому що вони - справжні козаки! Головне, що вони пам'ятають своє козацьке коріння та люблять рідну землю, як і за старих часів, захищаючи її. А ще люблять зібратися з друзями за чаркою доброї «Козацької Ради», тому що тільки козакам під стать організувати дійсно дружнє та міцне чоловіче застілля, згадати своїх відомих пращурів, розповісти про свої героїчні подвиги та відзначити День захисника України!



