Телекомунікаційна палата України підбила підсумки за рік

Асоціація “Телекомунікаційна палата України” підбила підсумки своєї діяльності у 2008 році та обговорила прогнози розвитку ринку у наступному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про результати засідання правління асоціації було повідомлено під час прес-брифінгу в рамках VI Східноєвропейської виставки-конференції EEBC 2008 Telecom & Broadcasting.

Зокрема, президент асоціації “Телекомунікаційна палата України” Олександр ЛЯХОВ повідомив, що на засіданні правління були затверджені рекомендації для членів асоціації, у зв`язку з прийняттям Національною ради з питань телебачення і радіомовлення нових документів із ліцензування діяльності провайдерів програмної послуги.

Він зазначив, що перед асоціацією було поставлене завдання сприяти швидкому приведенню ліцензійної документації та концепції програмного наповнення мереж-членів асоціації до нових вимог регулюючого органу.

Крім цього, правління Телекомунікаційної палати України визначило основні завдання свої діяльності на 2009 рік, які планується затвердити на загальних зборах 12 листопада. Асоціація планує розробити нормативні правові акти, що будуть спрямовані на дерегуляцію діяльності провайдерів програмної послуги; сприяти перетворенню Телекомунікаційної палати України на саморегульовану організацію; організувати взаємодію з органами державної влади; координувати діяльність всіх зацікавлених сторін у сфері телекомунікацій та телебачення.

За словами О.ЛЯХОВА, наступного року асоціація зосередить зусилля на розробці і впровадженні нової методики визначення збору за видачу ліцензій провайдера програмної послуги, розробить методику встановлення тарифів за користування “універсальною програмною послугою”, працюватиме з Національною радою у питанні розширення переліку програм для формування пропозицій абонентам і підготує пропозиції щодо змін законодавчої бази.

Довідка УНІАН. Асоціація “Телекомунікаційна палата України” - добровільна, недержавна, неприбуткова організація - об`єднання юридичних осіб, яку створено у 2007 році з метою розвитку в Україні сфери телекомунікацій, програмних послуг та представництва і захисту загальних інтересів своїх членів.

Палата об‘єднує на добровільних засадах юридичних осіб, що діють у сфері телекомунікацій, – операторів телекомунікаційних мереж, провайдерів програмної послуги, - а також юридичних осіб, що займаються близькими видами діяльності.