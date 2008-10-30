У Києві невідомий погрожував підірвати готель

Сьогодні у Києві невідомий чоловік погрожував підірвати готель "Салют", який знаходиться у Печерському районі міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в м.Києві, вранці по лінії "02" з таксофона, який знаходиться поблизу цього готелю, невідомий поінформував, що о 12.00 має спрацювати вибуховий пристриій.

Слідчо-опертивні та вибухотехнічні групи, обстеживши приміщення готелю, вибухівки не виявили. З 12.20 заклад почав працювати у звичайному режимі. Як зазначили у ЦГЗ, обстеження приміщень будівлі відбувалося без евакуації персоналу та мешканців.

Вживаються заходи щодо встановлення особи "інформатора".