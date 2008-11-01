У Білій Церкви Peugeot протаранив маршрутку: 15 людей - у лікарні

У м. Біла Церква, водій автомобіля "Peugeot-605", рухаючись у напрямку Леваневського масиву, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом "Mersedes Benz".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Унаслідок ДТП обидва водії транспортних засобів та 14 пасажирів мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Білоцерківської міської лікарні №2.

Як з’ясувалося, водій автомобіля "Peugeot-605" перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Розслідування триває.