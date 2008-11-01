На Вінниччині у щебеневому кар’єрі загинув підліток

Близько 16.00 31 жовтня у місті Гнівань Тиврівського району Вінницької області, на території щебеневого кар’єру, двоє братів 1995 і 1997 років народження гралися на щебені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, під час завантаження матеріалу у залізничні вагони один із них потрапив до елеватора і був присипаний щебенем, унаслідок чого загинув. О 22:30 тіло підлітка було знайдене та вилучене. Правоохоронними органами проводиться розслідування.