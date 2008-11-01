Путін і Каддафі зірвали оплески на концерті Мірей Матьє в Москві

Прем`єр-міністр Володимир Путін і лідер лівійської революції Муамар Каддафі, який перебуває в Москві з візитом, прибули на концерт французької співачки Мірей Матьє, який триває в Державному Кремлівському палаці, повідомляє РІА "Новости".

За чаюванням під час антракту Путін і Каддафі поспілкувалися з легендарною співачкою, для якої ця розмова стала приємною несподіванкою.

"Дякую, що погодилися приїхати... Вас дуже люблять у Росії", - сказав Путін співачці.

Він представив Каддафі і повідомив, що той прибув з офіційним візитом до Москви напередодні.

"Ми разом побудемо на концерті на другому відділенні. Пан Каддафі перебуває з офіційним візитом. Він теж учора тільки приїхав", - сказав російський прем`єр. При цьому він поцікавився у Каддафі, чи давно той був у Парижі. Той відповів, що відвідав Францію торік у грудні. "Я був в Парижі, зустрічався з Асоціацією французьких жінок", - розповів Каддафі.

Путін наголосив, що у Росії і Франції склалися особливі відносини в гуманітарній сфері. Натомість, Матьє зазначила, що відчувається велика культурна традиція між обома країнами. Вона подякувала за надану увагу російському прем`єрові.

Путін запропонував співачці продовжити чаювання після закінчення концерту, а наразі пройти до залу, оскільки антракт затягнувся і глядачі нервували в очікуванні, постійно аплодуючи. Коли Путін і Каддафі увійшли до приміщення, зал вибухнув оплесками.