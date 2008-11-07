У Чернігові перед ОДА «Шевроле» врізався в автобус: 4 людей - у лікарні

Вчора ввечері у центрі Чернігова внаслідок ДТП постраждали четверо осіб.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, на розі вулиць навпроти будівлі ОДА сталося зіткнення автобуса з автомобілем „Шевроле”.

Внаслідок зіткнення і подальшого перекидання автобуса четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, у тому числі одна дитина. Троє дорослих були доставлені до Чернігівської міської лікарні №2, дитина – до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Причини ДТП з`ясовуються.