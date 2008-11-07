У Чернігові перед ОДА «Шевроле» врізався в автобус: 4 людей - у лікарні
09:40, 07 листопада 2008Разное
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У тому числі - дитина
Вчора ввечері у центрі Чернігова внаслідок ДТП постраждали четверо осіб.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, на розі вулиць навпроти будівлі ОДА сталося зіткнення автобуса з автомобілем „Шевроле”.
Внаслідок зіткнення і подальшого перекидання автобуса четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, у тому числі одна дитина. Троє дорослих були доставлені до Чернігівської міської лікарні №2, дитина – до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Причини ДТП з`ясовуються.
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