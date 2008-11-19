У Генпрокуратурі підтвердили факт допиту Андрія Гусіна у справі Ющенка

Слідчий Генеральної прокуратури України Галина КЛИМОВИЧ допитала як свідка колишнього гравця національної збірної України з футболу Андрія ГУСІНА у кримінальній справі про отруєння у 2004 році кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в Генеральної прокуратури України.

Водночас співрозмовник агентства не виключив, що у цій справі також будуть допитані колишні гравці «Динамо» Андрій ШЕВЧЕНКО та Каха КАЛАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета «КоммерсантЪ-Україна» написала, що колишній гравець збірної України з футболу А.ГУСІН дав свідчення слідчому Генеральної прокуратури України у кримінальній справі про отруєння кандидата в Президенти України В.ЮЩЕНКА.

Крім того, газета писала, слідчі запросили до Генпрокуратури ще двох відомих футболістів – А.ШЕВЧЕНКА і К.КАЛАДЗЕ, які зараз грають в італійському футбольному клубі "Мілан".

Видання повідомляло, що всіх трьох пов`язують дружні стосунки з власником столичного автосалону з продажу машин преміум-класу Тамазом ЦИНЦАБАДЗЕ, який проходить у цій справі як свідок. Бізнесмен був одним із учасників вечері, під час якої, імовірно, було отруєно В.ЮЩЕНКА.