Польські університети - найдоступніші в Європі

Польща займає перше місце в Європі щодо доступності вищих навчальних закладів, пише в середу польська газета "Жечпосполита", посилаючись на результати дослідження аналітичного центру "Лісабонська рада" (Lisbon Council).

"З усіх країн, які ми дослідили, саме в Польщі навчання і вступ до університету є найлегшим", - сказав газеті Пауль Хофхайнц, глава "Лісабонської ради".

Утім, попри легкість і доступність навчання, серед європейських університетів польські мають одне з останніх місць за популярністю серед іноземних студентів. Меншу популярність у Європі мають тільки вищі навчальні заклади Угорщини.

За словами дослідників, це пояснюється тим, що випускники польських університетів не мають активного попиту у роботодавців.

"Відомим недоліком польського навчання є невідповідність його програм ринкові працевлаштування", - вважає професор Єжі Вожницький, голова Ради ректорів польських вузів.

Саме тому з кожним роком дедалі більше молодих поляків їдуть з Польщі, віддаючи перевагу навчанню за кордоном. Зокрема, Польща стоїть на шостій позиції за кількістю своїх студентів в британських університетах. За даними британського статистичного агентства з вищої освіти (Higher Education Statistics Agency - HESA), в 2006-2007 навчальному році в британських університетах налічувалося 6,77 тисячі поляків, а роком раніше - 4,325 тисячі. Ще близько 14 тисяч молодих людей з Польщі вчаться в Німеччині.

"Половина випускників (польських) шкіл торік вибрала навчання за кордоном", - каже Альберт Стома, директор школи імені Миколи Коперника у Варшаві. Більшість випускників цієї школи нині вчаться у Великобританії, яка має першу позицію за популярністю серед іноземних студентів.

Згідно з проведеним дослідженням, кращі системи навчання використовують вищі навчальні заклади Австралії, Великобританії й Данії, а найменше ефективні - в Німеччині, Австрії та Іспанії.

РІА “Новости”