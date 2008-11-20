Топ-10 найпопулярніших дітей зірок (фото)

Дворічна донька акторів Тома Круза і Кеті Холмс - Сурі Круз (Suri Cruise) очолила список найпопулярніших дітей Голлівуду молодших 5 років, складений журналом Forbes, повідомляє Associated Press.

Друге місце в рейтингу посіла донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі - Шило Нувель. У першій десятці також ще двоє з їх шістьох дітей – Захра (третя) і Пакс (четвертий).

П`яте місце залишилося за донькою відомого гольфіста Тайгера Вудса - Сем Алексіс.

У першій десятці рейтингу також син Девіда і Вікторії Бекхем - Круз, донька Хіта Леджера і Мішель Вільямс - Матільда Роуз, син Гая Рітчі і Мадонни - Девід Банда, син Кевіна Федерлайна і Брітні Спірс - Шон Престон і донька Чарлі Шина і Деніз Річардс - Сем.

Вперше "дитячий" рейтинг Forbes з`явився 2007 року. Його складають на основі частоти згадок дітей голлівудських зірок у пресі, веб-сайтах і блогах, а також популярності їх батьків.