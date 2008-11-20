Потяг Санкт-Петербург — Київ протаранив ВАЗ: троє загиблих

У Чернігівській області загинули троє осіб під час зіткнення автомобіля з потягом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, аварія сталася 19 листопада на 158 км Південно-Західної залізниці поблизу с. Вересоч Куликівського району. На залізничному переїзді о 18-й год. автомобіль ВАЗ-21099 зіткнувся зі швидким потягом № 54 сполученням „Санкт-Петербург - Київ”.

Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля та двоє пасажирів. Рух на відрізку залізниці зупинявся на 2 години. О 20-й год. рух було відновлено.