Потяг Санкт-Петербург — Київ протаранив ВАЗ: троє загиблих
09:46, 20 листопада 2008Разное
1787 0
ДТП в Чернігівській області
У Чернігівській області загинули троє осіб під час зіткнення автомобіля з потягом.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, аварія сталася 19 листопада на 158 км Південно-Західної залізниці поблизу с. Вересоч Куликівського району. На залізничному переїзді о 18-й год. автомобіль ВАЗ-21099 зіткнувся зі швидким потягом № 54 сполученням „Санкт-Петербург - Київ”.
Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля та двоє пасажирів. Рух на відрізку залізниці зупинявся на 2 години. О 20-й год. рух було відновлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter