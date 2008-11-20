У Криму троє малюків постраждали на пожежі

Троє малюків – двоє дівчаток і хлопчик – отримали отруєння чадним газом під час пожежі в приватному будинку в Чорноморському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, пожежа сталася напередодні.

Хлопчик (2004 року народження) й дівчинка (2007 року народження) з діагнозом «отруєння чадним газом» доставлені в хірургічне відділення лікарні. Ще одна дівчинка (2007 року народження) доставлена в реанімаційне відділення – у дитини, крім отруєння чадним газом, опіки обличчя і кистей рук.

Крім того, на пожежі постраждав 26-річний чоловік. Із опіками обличчя, верхніх і нижніх кінцівок і отруєнням чадним газом його доставили в хірургічне відділення лікарні.

Вогнем було знищено три кімнати приватного будинку. Причина пожежі і збитки встановлюються, зазначили в МНС.