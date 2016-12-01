Всеукраїнський Форум "Надія на життя"

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському Форумі «Надія на життя» - першій платформі для обговорення головних питань та визначення стратегії розвитку галузі реабілітації в Україні, який відбудеться 1 грудня з 9:00 до 18:30 год. в Українському домі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

Тема Форуму: «Медична, фізична, психологічна та соціальна реабілітація в Україні. Виклики ХХI століття»

Мета заходу: започаткувати розбудову єдиної багатопрофільної мережі реабілітаційних центрів в Україні та координацію зусиль всіх видів медичних, соціально-психологічних установ з реабілітації уразливих груп населення в Україні, у т.ч. учасників антитерористичної операції на сході України, алко- і наркозалежних, людей з інвалідністю та інших осіб, що потребують допомоги. Буде обговорена тема створення єдиної багатопрофільної реабілітації, розробки законодавчої бази, формування єдиної бази контрагентів – надавачів реабілітаційних послуг та ін.

Форум об’єднає кращих українських та зарубіжних експертів з різних видів реабілітації, представників влади, фахової освіти, громадських та благодійних організацій – всіх, хто зацікавлений у наданні та отриманні якісних реабілітаційних послуг в Україні.

Форум відкриває Панельна дискусія з експертами, далі групове обговорення актуальних питань реабілітології у форматі “Світового кафе” - методу напрацювання ідей. Тут Ви зможете долучитися до розробки стратегії розвитку реабілітаційної галузі України разом з колегами державного, громадського та комерційного сектору.

Протягом дня на локації «Живий довідник організацій» всі бажаючі отримають безкоштовну консультацію з питань медичної, психологічної та соціальної реабілітації, ознайомляться з діяльністю українських реабілітаційних установ, організацій та компаній.

Після завершення Форуму о 19:00 год. до вашої уваги благодійний концерт Євгенія Хмари та симфонічного оркестру. Всі кошти, отримані від продажу квитків, будуть направлені людям, що потребують термінової реабілітації. Придбати квиток на благодійний концерт можна в онлайн-касах або за посиланням https://kiev.karabas.com/yevgen-hmara-blagodijnij-koncert.

ДЛЯ УЧАСТІ У ФОРУМІ УЧАСНИКУ НЕОБХІДНО ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ЗА ПОСИЛАННЯМ https://goo.gl/forms/6tMiCSSjCMU2ESh13

участь у форумі безкоштовна

кількість місць обмежена

реєстрацію відкрито до 28 листопада 2016

запрошення учасникам буде надіслано на електронну адресу 29 листопада

Майбутнє української реабілітології тут!

Реєструйтеся, створімо Форум і реабілітаційну галузь разом!

Організатор заходу: ДП «Український дім»

Партнери заходу:

Благодійний фонд «Український дім»

Соціальний консалтинг «Параграф»

Міжнародна мережа реабілітаційних центрів «Ренесанс»

Міжнародне товариство «УКРАЇНА-БІЛОРУСЬ»

Європейська поліцейська асоціація України

Українська асоціація медичного туризму (УАМТ)

Мережа медичних клінік Борис

Центр по лікуванню харчової залежності «REVOCANDA»

Центр відновлювальної та психосоматичної медицини «Recovery»

Реабілітаційний центр «D.D.C»

Реабілітаційний центр «Клініка лікаря Долинського»

ТОВ «Лікар Інвест»

Фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська Координаційна Рада»

Всеукраїнська громадська організація «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій»

Громадська організація «Довгі літа»

Благодійний фонд «Місія SOS»

Благодійний фонд «Центр Милосердя»

Благодійна організація «Благодійний фонд 911»

Благодійна організація «Український Фонд Розвитку Спільнот»

Контакти організаційного комітету Форуму:

ДП «Український дім», м. Київ, вул. Хрещатик, 2, каб.4, тел. (044)278-34-36;

(099)615-94-02 Богдана

За додатковою інформацією пишіть на електронну адресу:

nadiia.ua112@gmail.com

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