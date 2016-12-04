Х з’їзд Аграрної партії
11:00, 04 грудня 2016Разное
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4 грудня об 11:00 у Національному Палаці Мистецтв «Україна» відбудеться Х (черговий) З’їзд Аграрної партії.
Лідер партії Віталій Скоцик виступить і дасть оцінку ситуації в Україні, окреслить цілі та завдання партії у найближчій та довготерміновій перспективі. Під час З’їзду планується ухвалити низку внутрішньопартійних рішень, які стосуються подальшої розбудови політичної сили. Захід присвячений 20-й річниці створення партії.
Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 103
Початок реєстрації з 9:00
Телефон для акредитації: 050 419 56 23
Акредитація до 2 грудня до 18:00
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