Х з’їзд Аграрної партії

Лідер партії Віталій Скоцик виступить і дасть оцінку ситуації в Україні, окреслить цілі та завдання партії у найближчій та довготерміновій перспективі. Під час З’їзду планується ухвалити низку внутрішньопартійних рішень, які стосуються подальшої розбудови політичної сили. Захід присвячений 20-й річниці створення партії.

Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 103

Початок реєстрації з 9:00

Телефон для акредитації: 050 419 56 23

Акредитація до 2 грудня до 18:00