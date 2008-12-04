Ющенко потрапив під цензуру, або Совок - вічно живий

Понад півсотні журналістів вийшли з прес-конференції Президента Віктора Ющенка на Луцькому автозаводі. Слухаю, як колеги по перу обмінюються враженнями.

- Радянські часи настали…

- Совок вічно живий.

- Справді, а для чого ми сюди приїжджали?

Що ж би то налаштувало на скепсис творчу нашу братію? А ось що. Замість прес-конференції відбулася її профанація. Після вступного слова Президента про мету поїздки, незатягнутого, до речі, виступу, чіткого і аргументованого, почалися запитання і відповіді. А запитань від півсотні людей було ..аж два. Тицьнули пальцем на тутешню телерадіоорганізацію і ще височайше дозволили одному київському телеканалові. І все.

У цілому прес-конференція тривала до двох годин. Журналісти з чим прийшли і з тим пішли, хоча в багатьох були доволі цікаві запитання про непрості проблеми насущні. Здогади розділилися на кілька струмочків.

Перше. Президент хотів озвучити певну проблему і тому так детально зупинився на всіх її аспектах . Така теза не витримує критики, бо щойно дійсно ця болюча проблематика детально, по мачинці, аналізувалася Віктором Андрійовичем на одному з національних каналів.

А може Президент просто захопився розповіддю, з ким із нас, грішних, цього не буває? Тим паче, якщо йдеться про явища і події, які справді усім, і Вікторові Андрійовичу в тім числі, болять, хвилюють, даруйте, дістають кожного до печінок…Але невже немає кому тактовно підказати - не вірю, що за таку «підказку» посадовій особі тут же, не відходячи від президентської каси, запишуть вельми сувору догану в свідоцтво про народження..

У рейтингу журналістських здогадок про згадану профанацію першість здобула, здається, інша версія. Президента його апарат просто відгороджує від людей, перестраховується, аби хтось не задав незручне запитання, якесь колюче, провокативне, або таке, на яке він не зможе дати відповіді. Марні, напевне, перестороги, бо якщо озвучать дуже вузьку спеціальну проблемку, то на неї відповідь можна отримати після вивчення справи. І зовсім безглуздо боятися «колючих» запитань і високим парканом відгороджувати Президента – людину, яка пройшла сотні мітингів, давала відповіді на найважчі запитання . А ще пережила провокації, які, не дай Боже, нікому переживати.

- Хлопці, то новий, модерний вид цензури,- хтось виказав ще іншу версію.- Тільки потрапив під неї тепер Президент.

А може і так?

Іван Корсак, шеф-редактор газети «Сім’я і дім»