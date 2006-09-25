Київський мільйонер Лев Парцхаладзе одружився вдруге (фото)

Київський мільйонер Лев Парцхаладзе вирішив ще раз пережити усі відтінки відчуттів, до яких втаємничуються лише наречені.

Як вдалося дізнатися TabloIDу, минулої п`ятниці власник торгових мереж "Квадрат", ресторанів "Швидко" та голова партії "Європейська столиця", одружився. Незважаючи на те, що з часом багато чого змінюється, смаки 34-річного бізнесмена вирізнилися особливою сталістю: другою дружиною Парцхаладзе, як і першою, стала модель - "Міс Україна-2004" Леся Матвєєва.

Наречений у вишуканому смокінгу та наречена у приталеній сукні молочного кольору, не побоюючись затемнення, що припало на 22 вересня, розписалися, після чого відправилися на урочисте святкування до села Красноє, де у Лева розташована дача. Туди ж підтягнулися і гості, яких, за словами очевидців, було понад сто.

Зокрема, на весілля прибули Маша Єфросініна з чоловіком, Роман Скрипін та Андрій Шевченко з дружинами, Валід Арфуш та політолог Дмитро Видрін. Серед гостей також були Таріел Васадзе, Ольга Сумська з Віталієм Борисюком та Тетяна Рамус з чоловіком, Євген Рибчинський з дружиною та соратники по партії.

Прийшло на свято до Парцхаладзе і подружжя Віталія Кличка, який зробив молодятам особливий подарунок: продекламував вірш, який сам же і написав. Вирізнилися з-поміж інших і Ольга Сумська з Борисюком, які подарували пісню у власному виконанні.

Також вони піднесли молодому подружжю вишиванки XVIII сторіччя, що були освячені у Києво-Печерській лаврі. На святі було багато подарунків та море квітів.

Диригував веселощами, імпровізаціями, оригінальними тостами та привітаннями ведучий Валдіс Пельш. Допомагали розважати гостей Михайло Боярський та гурт "Гайтана". Кажуть, що усе було вишукано і водночас дуже весело, на додаток Кличко навіть станцював.

Перша дружина Парцхаладзе також модель - Наталя Собченко. З Наталією у Лева 4-річний синочок Давид.

За словами бізнесмена, з колишньою дружиною у нього нормальні, людські стосунки.

Фото Наталі Парцхаладзе з сайту Men`s cult, Лесі Матвєєвої - FHM та сайту uaportal. Фото Лева Парцхаладзе - УНІАН.

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