Міжнародна конференція AntiBEPS regulations in Ukraine and EU

27 січня о 10-00 в КНУ ім.Т. Шевченка Асоціація податкових радників спільно з Асоціацією адміністративних суддів і Taxlink проведуть міжнародну конференцію «AntiBEPS regulations in Ukraine and EU». В рамках конференції буде проаналізовано основні тенденції деофшоризації бізнесу, а також вплив правил BEPS на національні податкові системи. Серед доповідачів українські й іноземні фахівці з міжнародного оподаткування, представники законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. (Вул.Володимирська, 60), аудиторія 329). Програма: http://advisortax.org/?p=3910 Потрібна акредитація. Телефони:. (044) 500 7971; balitskaya.d@jurimex.ua, (044) 5015415; gedziuk@advisortax.org.

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