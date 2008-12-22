Тимошенко в Кабінеті Міністрів (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

У ході брифінгу Юлія Тимошенко заявила, що не має наміру бути учасником нинішньої владної команди, і переходить в опозицію до Президента України Віктора Ющенка. “Я чітко заявляю, що я перебуваю в опозиції до таких урядовців як Президент України, голова Національного банку, до всіх злочинних угруповань, які їх оточують.

Я буду разом із країною, разом із народом України, і разом із ними боротимуся за те, щоб в Україні таких явищ (спекулятивної девальвації гривні – УНІАН) не було», - сказала Тимошенко.

Прем`єр також висловила жаль у зв`язку з тим, що під час президентських виборів 2004 року підтримала Ющенка.

Фото Олександра Прокопенка /POOL / УНІАН