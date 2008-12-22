На дорогах Донецька за рік встановили 600 дорожніх знаків і покажчиків

На автомобільних дорогах Донецька за 11 місяців поточного року встановлено додатково 506 дорожніх знаків і 79 покажчиків.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні впорядкування та комунального обслуговування Донецької міськради.

Також для забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження рівня ДТП у місті за 11 місяців 2008 року додатково встановлено 72,5 метра пішохідних огорож, замінено 1127 знаків, 23 покажчики та 112,5 метра пішохідних огорож. Крім того, встановлено додатково 3 світлофори та виконано реконструкцію кількох світлофорних об`єктів. Обсяг нанесеної розмітки автодоріг - 800 км.

В управлінні повідомили, що загалом виконано робіт на суму 3043 грн.