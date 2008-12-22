Вперше за тисячу років у Житомирі встановили штучну ялинку

У Житомирі на Майдані Корольова цьогоріч з нагоди новорічних та різдвяних свят вперше встановлено штучну новорічну ялинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, ялинку вартістю майже у 400 тис. грн. встановили переважно спонсорським коштом.

За словами заступника міського голови Житомира Ігоря ГУНДИЧА, «18-метрова головна ялинка є штучною та найгарнішою за усю більш як тисячолітню історію міста. Ялинка обійшлася разом з прикрасами майже у 400 тис. грн., причому вартість самої ялинки перевищує 220 тис. грн. З міського бюджету на неї витрачено лише чверть суми, а решта - гроші спонсорів», - сказав заступник міського голови.

Ялинку виготовили на одному з житомирських підприємств та змонтували працівники тернопільського приватного підприємства «Ялинки України». Її головна прикраса - гірлянда-хамелеон, на якій трикольорові діоди створюють ефект обертання ялинки.