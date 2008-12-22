Міланським біднякам роздадуть чорну ікру

07:34, 22 грудня 2008
Разное
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Бо куди ж її подіти...

Міланські поліцейські ухвалили роздати малоймущим городянам 40 кілограмів білужачої ікри, вилученої наприкінці листопада у  контрабандистів, пише Corriere della Sera.

У  поліції запевняють, що ікра абсолютно їстівна, тож було вирішено передати делікатес добродійним організаціям.

За даними поліції, злочинці привезли ікру з Варшави і мали намір збувати її через магазини в Мілані та сусідніх провінціях. Заарештовані місцева мешканка, у якої зберігалася партія товару, і самі "човники".

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