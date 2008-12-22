Форд зіткнувся з підводою: загинула жінка

У Чернігівській області внаслідок зіткнення підводи з автомобілем загинула 41-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації. ДТП сталось вчора ввечері на 88-му км автодороги Київ – Чернігів - Нові Яриловичі. Візник підводи, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час переїзду проїжджої частини здійснив зіткнення з автомобілем „Форд Транзит”.

Пасажирка підводи від отриманих травм загинула на місці пригоди.