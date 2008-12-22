На Полтавщині повісився міліціонер

У селі Шахворостовка Миргородського району Полтавської області в суботу, 20 грудня, покінчив життя самогубством лейтенант міліції, який працював у Шишацькому райвідділі міліції Полтавської області.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

«Він сам служив у Шишаках. Приїхав у свій вихідний додому до батьків і повісився. Зараз розглядається побутова версія причини смерті», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

За його словами, лейтенанту було 24 роки.