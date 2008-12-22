На Полтавщині повісився міліціонер
15:59, 22 грудня 2008Разное
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Лейтенанту було 24 роки
У селі Шахворостовка Миргородського району Полтавської області в суботу, 20 грудня, покінчив життя самогубством лейтенант міліції, який працював у Шишацькому райвідділі міліції Полтавської області.
Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.
«Він сам служив у Шишаках. Приїхав у свій вихідний додому до батьків і повісився. Зараз розглядається побутова версія причини смерті», - сказав Ю.СУЛАЄВ.
За його словами, лейтенанту було 24 роки.
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