12 срібних монет Нацбанку завтра продадуть з аукціону
23:25, 22 грудня 2008Разное
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Таке у Сумах вперше
Управління Національного банку України в Сумській області виставить на аукціон 12 срібних пам`ятних монет.
Як повідомили УНІАН у Сумському обласному управлінні НБУ, на аукціон, який відбудеться 23 грудня, виставляються п`ять монет «Хрещення Київської Русі» номіналом 100 гривень, монету виготовлено зі срібла 999 проби, вага 1 кг, стартова ціна — 3494 гривні. А також сім монет «На честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія I», номіналом 50 гривень (вага — 0,5 кг, стартова ціна — 2590 гривень).
Монети одержано регіональним управлінням НБУ і ним же виставляються на аукціон.
Подібний аукціон у Сумах буде проведено вперше.
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