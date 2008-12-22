12 срібних монет Нацбанку завтра продадуть з аукціону

Управління Національного банку України в Сумській області виставить на аукціон 12 срібних пам`ятних монет.

Як повідомили УНІАН у Сумському обласному управлінні НБУ, на аукціон, який відбудеться 23 грудня, виставляються п`ять монет «Хрещення Київської Русі» номіналом 100 гривень, монету виготовлено зі срібла 999 проби, вага 1 кг, стартова ціна — 3494 гривні. А також сім монет «На честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія I», номіналом 50 гривень (вага — 0,5 кг, стартова ціна — 2590 гривень).

Монети одержано регіональним управлінням НБУ і ним же виставляються на аукціон.

Подібний аукціон у Сумах буде проведено вперше.