Папарацці сфотографував Обаму в трусах

Як повідомляє Associaated Press, сфотографувати Обаму в трусах вдалося папарацці Крісу Бенке (Chris Behnke). Бенке працює на фотоагентство Bauer-Griffin, спеціалізоване на знімках для таблоїдів. Як зазначив співвласник агентства Френк Гріффін (Frank Griffin), це було на одному з пляжів Гавайських островів, президент від фотографа не ховався.

Гріффін також зауважив, що Барак Обама впритул наблизився за популярністю до таких зірок, як Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Дохід від продажу прав на публікацію знімків Гріффін оцінив в "десятки, або й сотні тисяч доларів".

Зазначмо, що Обама раніше потрапляв в кадр з оголеним торсом, але відтоді, як він був обраний президентом США, це сталось уперше.

Як нагадує агентство, Обама – не перший президент США, якого сфотографували напіводягненим. Раніше за різних обставин такі фото були з Джоном Кеннеді, Ліндоном Джонсоном, Рональдом Рейганом і Біллом Клінтоном.