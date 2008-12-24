КМДА оголосила вартість вечері з заступником Черновецького

Завтра, 25 грудня, о 18.00 за участю першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА відбудеться благодійна вечеря з представниками соціально-спрямованого бізнесу.

Як повідомляє прес-служба КМДА, для бізнесменів вартість участі у цьому заході становить 9 тис. 500 у.о.

Мета зустрічі - реалізація соціальної програми столичної адміністрації «Грант на покращення рівня життя соціально незахищених верств населення».

Благодійна вечеря відбудеться у ресторані «Порто Мальтезе» по вул. Червоноармійській, 72 (ТЦ «Олімпійський», заїзд з вул. Фізкультури).

Як повідомляв УНІАН, вчора Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста. За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Зокрема, щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів. Натомість мер обіцяє надавати швидку допомогу у вирішенні проблемних питань бізнесменів, які прийшли на зустріч.

За зустріч, наприклад, з начальником одного з головних управлінь підприємцям доведеться заплатити від 5 до 7 тис. доларів, за зустріч з першим заступником голови КМДА Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ – близько 10 тис. доларів, зустрічі з рештою заступників голови адміністрації коштуватимуть близько 11 тис. доларів. Зустріч із його заступником, секретарем Київради Олесем ДОВГИМ мер орієнтовно оцінив у 30 тис. доларів.

Кошти планується витрачати на підтримку малозахищених верств населення столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що завдяки ініційованому ним благодійному обіду з представниками бізнесу столиці, що відбувся 17 грудня в елітному ресторані "Маріо", бюджет Києва поповнився на 800 тис. доларів (передбачалось, що кожен з 14 запрошених перерахує в бюджет міста по 50 тис. доларів).