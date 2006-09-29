Балога запропонує Януковичу нову схему

Секретаріат Президента пропонує уряду у майбутньому узгоджувати з главою держави свої ініціативи щодо кадрових змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на заяву керівника Секретаріату Віктора БАЛОГИ під час його учорашньої зустрічі з головами облдержадміністрацій.

Говорячи про питання звільнення низки голів ОДА, яке було на порядку денному засідання уряду в четвер, В.БАЛОГА зазначив, що Секретаріат Президента пропонуватиме Кабміну нову схему роботи у подібних випадках. «Перед тим, як такі важливі рішення про кадрове зміцнення того чи іншого регіону приймати – особливо після роботи уряду за один місяць – прем’єр-міністр повинен узгодити з Президентом і обговорити питання роботи того чи іншого керівника», - сказав В.БАЛОГА.

За словами глави Секретаріату, в такому разі доцільно говорити про створення комісії з представників Секретаріату Президента та Кабміну, яка має ретельно вивчити ситуацію в регіоні. «Знати суспільну думку, подивитися всі показники – тільки після того провести консультації з Президентом на предмет зміцнення керівництва того чи іншого регіону», – сказав В.БАЛОГА, зазначивши, що вважає непорозуміння між Секретаріатом та урядом на сьогодні вичерпаним.

«Я вважаю, що ми повинні створити умови для комфортних відносин між Президентом і прем’єр-міністром для прийняття, в першу чергу, правильних рішень», – сказав глава Секретаріату, додавши: «Ми сьогодні повинні пройти іспит на демократію також і щодо прийняття важливих рішень по керівниках областей. Це велика відповідальність як для Президента, так і для прем’єр-міністра».

Він підкреслив, що подібні рішення повинні прийматися не в політичній площині, а виключно на основі професіоналізму того чи іншого голови ОДА.

Як повідомляв УНІАН, учора на своєму розширеному засіданні уряд прийняв за основу проект постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період». У четвертому пункті постанови пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що він дає протокольне доручення про створення робочої групи Секретаріату уряду, яка має ще раз проаналізувати позицію щодо вищезазначених губернаторів і за погодженням із Секретаріатом Президента підготувати подання на тих голів ОДА, які, на думку уряду, не повинні залишатися на своїх посадах.