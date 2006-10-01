Міс Світу - 2006 (6 фото)
Переможницею стала 18-річна представниця Чехії
Переможницею 56-го конкурсу краси "Міс Світу-2006" стала представниця Чехії 18-річна Тетяна Кухаржова. Таке рішення винесло тут увечері у суботу журі.
Завершальний етап конкурсу пройшов у Залі Конгресів варшавського Палацу науки і культури.
Друге місце посіла 17-річна румунка Іоанна Бойтор, третє - 20-річна австралійка Сабріна Хуссамі, повідомляє ІТАР-ТАРС.
"Я - щаслива", - тільки й змогла сказати Кухаржова із сльозами на очах, коли переможниця конкурсу краси 2005 року представниця Ісландії наділа їй корону.
Загалом у фінальному конкурсі брали участь 104 красуні з Європи, Азії, Америки, Африки і Австралії.
До цього вони цілий місяць провели в Польщі, де знайомилися з визначними пам`ятками країни, відвідуючи різні міста і воєводства.
Крім того, дівчата освоювали мистецтво гри в гольф, займалися верховою їздою, знімалися у відеокліпах.
Учасниці конкурсу біля пам`ятника Фредеріку Шопену в Лазинському парку.
Фото AFP, AP, Reuters