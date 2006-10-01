Міс Світу - 2006 (6 фото)

Переможницею 56-го конкурсу краси "Міс Світу-2006" стала представниця Чехії 18-річна Тетяна Кухаржова. Таке рішення винесло тут увечері у суботу журі.

Завершальний етап конкурсу пройшов у Залі Конгресів варшавського Палацу науки і культури.

Друге місце посіла 17-річна румунка Іоанна Бойтор, третє - 20-річна австралійка Сабріна Хуссамі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Я - щаслива", - тільки й змогла сказати Кухаржова із сльозами на очах, коли переможниця конкурсу краси 2005 року представниця Ісландії наділа їй корону.

Загалом у фінальному конкурсі брали участь 104 красуні з Європи, Азії, Америки, Африки і Австралії.

До цього вони цілий місяць провели в Польщі, де знайомилися з визначними пам`ятками країни, відвідуючи різні міста і воєводства.

Крім того, дівчата освоювали мистецтво гри в гольф, займалися верховою їздою, знімалися у відеокліпах.

Учасниці конкурсу біля пам`ятника Фредеріку Шопену в Лазинському парку.

Фото AFP, AP, Reuters