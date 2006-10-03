Нова окружна у Києві буде платною

20 мільйонів гривень планує наступного року витратити столична область на проектування нової окружної дороги.А весь проект її будівництва обійдеться регіону в декілька десятків мільярдів гривень.

Щоб мінімізувати бюджетні витрати, чиновники задумалися про надання магістралі платного статусу, пише "Ділова столиця".

За словами депутата Київської обласної ради, екс-глави Державної служби автомобільних доріг України Вадима Гуржоса, будівництво нової окружної дороги повинно початися вже у найближчі роки. Першим етапом стане прокладення 33-кілометрової магістралі, що сполучає траси Київ-Ковель і Київ-Житомир. Вартість будівництва одного кілометра на цій ділянці складе близько 10 мільйонів гривень.

Наступного року дорогу мають повністю спроектувати. З цією метою Київщина має намір просити уряд передбачити в державному бюджеті на 2007 рік. додаткові 20 мільйонів гривень. Як сказав пан Гуржос, загальна орієнтовна вартість робіт по будівництву траси складе більше 20 мільярдів гривень. Він також відзначив, що вже ведуться переговори з інвесторами, які заздалегідь погодилися фінансувати проект.

За матеріалами Корреспондент