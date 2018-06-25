Біля мавзолею Леніна – тиснява

Сьогодні для комуністів скорботна дата. 85 років тому помер Володимир Ленін. Вождь світового пролетаріату і нині лежить в Москві на Красній площі. І, природно, зранку до вчителя потяглися зюганівці, ампілівці й інші літні люди численних російських комуністичних партій.

Зовні тут все, як було за радянської влади, хіба що на небіжчика наділи світліший костюм, щоправда, краватка та сама, знаменита, темна в білий горошок.

На чиї гроші лежить Ленін в Мавзолеї, з`ясувати не вдалося. Але явно не на партійні внески більшовиків. Думається на гроші всіх російських платників податків. Усім відомо, як дбайливо ставиться нинішній прем`єр-міністр Володимир Путін до радянської історії, до символів минулої епохи – гімну, зірки, червоного кольору, пам`ятників радянської доби.

Під час останньої профілактики «тіла» фахівці уважно вивчили його стан. Вже ні для кого не секрет, як це робиться. Московські телекомпанії вже давно показали всім охочим всю процедуру «збереження тіла». Є двійник вождя, тіло чоловіка (кажуть, померлий бомж з Павелецького вокзалу), приблизно того ж віку, що й Ленін, на якому і проводяться спочатку всі експерименти.

Дискусії, виносити чи не виносити Леніна з Кремля, в Росії вщухли. Влада чекає, коли радянське покоління вимре, а з ним і комуністична ідея порине в небуття. Навіть російська православна церква облишила критику поганства на Червоній площі. А нещодавня загальноросійська дискусія «герої і ідоли Росії» - поставила Йосипа Сталіна на почесне третє місце. Хоч нині відкопуй «батька всіх народів» і назад у Мавзолей.

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що «зараз не час займатися цим питанням». Лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінській - «було б правильним поховати Леніна на кладовищі». А уповноважений з прав людини в РФ Володимир Лукін вважає, що «сам Мавзолей є історичним пам`ятником і має бути на Красній площі. Що ж до збереження цих язичницьких ритуалів, то і сам Ленін був би проти того стану, в якому він нині є".

Проти винесення Леніна з Мавзолею - комуністи Росії. Їхнє гасло – «Ленін завжди зі мною!». Лідер Геннадій Зюганов постулював, що «для більшості людей нашої планети ось уже 136 років Ленін залишається вождем і вчителем світового пролетаріату».

Соцопитування свідчать, що більше половини росіян підтримала б рішення про те, щоб перепоховати тіла Леніна, проти - більше третини (37 відсотків) респондентів. А 22 відсотки громадян, що взяли участь в опитуванні, вважають, що тіло вождя знаходиться в мавзолеї на головній площі країни по праву.

Нині жива племінниця Леніна, 87-річна Ольга Ульянова на моє запитання: «А Вам як, що дядька ніяк не поховають і виставили напоказ обивателям?», відповіла: ««Володимир Ілліч похований по християнськи, оскільки його тіло лежить на глибині трьох метрів». А докір, що на Красній площі сьогодні проходять народні гуляння і концерти, і це не зовсім доречне місце для кладовища, небога Леніна прокоментувала так: «багато століть на Красній площі були цвинтарі, маленькі кладовища і церкви, де ховали людей, які там лежать і до цього дня. Поховання засипали землею і ховали нових. Для того, щоб прибрати кладовище, треба викопувати всіх, хто був похований раніше».

Сьогодні походи до Мавзолею для комуністів - політичний і ідеологічний ритуал, а для численних «гостей російської столиці», московських роззявляк - звичайне видовище, шоу, розвага. Цивілізована Європа і Америка сміються над чудасіями росіян. І що вони дивляться на мертвяка? Як не пригадати кінофільм «Покаяння» Тенгіза Абуладзе, де рефлектуюча немолода жінка викопує тіло мерзотника-сталініста – немає йому місця в землі, він навіки проклятий.

Нещодавно прочитав монографію німецького філософа Харта Ніббріга «Естетика смерті». Так от. Смерть не є подією життя. Естетизація смерті є необхідною, оскільки життя закінчиться і треба багато встигнути. Люди повинні завжди пам`ятати про це. Але у випадку «Ленін в Мавзолеї» - це не щось інше, як політична пропаганда, консервація комунізму, путінський PR.

До Росії прийшов «радянський ренесанс». Але не високе прекрасне мистецтво про СРСР. А утвердження авторитаризму, як найбільш ефективної моделі політичного режиму управління, соціального менеджменту, в якому Мавзолей з тілом Леніна відіграє ключову роль. Поки Володимир Ілліч у Мавзолеї, в Росії навряд чи що зміниться...

Віктор Тимошенко, Москва