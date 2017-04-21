Експерти обговорять наслідки виборів у Франції для України

12:00, 21 квітня 2017
Разное
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Наскільки прогнозовані результати першого туру виборів у Франції?

21 квітня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Як вплинуть вибори у Франції на взаємовідносини України з Парижем і Брюсселем?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

  1. Наскільки прогнозовані результати першого туру виборів у Франції?
  2. Основні тенденції сучасної Європи: популізм, консерватизм, євроскептицизм.
  3. Наслідки виборів у Франції для України.
  4. Наслідки виборів у Франції для майбутньої конфігурації Європи.

Учасники круглого столу:

  • Олена Сотник, народний депутат України, член постійної делегації України в ПАРЄ;
  • Олексій Макеєв, політичний директор МЗС України;
  • Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова;
  • Себастьєн Гобер, журналіст La Libre Belgique (Франція).
  • Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна (пряме включення з Франції в режимі відеоконференції);

Модератор круглого столу: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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