Експерти обговорять наслідки виборів у Франції для України
12:00, 21 квітня 2017Разное
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Наскільки прогнозовані результати першого туру виборів у Франції?
21 квітня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Як вплинуть вибори у Франції на взаємовідносини України з Парижем і Брюсселем?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
- Наскільки прогнозовані результати першого туру виборів у Франції?
- Основні тенденції сучасної Європи: популізм, консерватизм, євроскептицизм.
- Наслідки виборів у Франції для України.
- Наслідки виборів у Франції для майбутньої конфігурації Європи.
Учасники круглого столу:
- Олена Сотник, народний депутат України, член постійної делегації України в ПАРЄ;
- Олексій Макеєв, політичний директор МЗС України;
- Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова;
- Себастьєн Гобер, журналіст La Libre Belgique (Франція).
- Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна (пряме включення з Франції в режимі відеоконференції);
Модератор круглого столу: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).
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