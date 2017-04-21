Експерти обговорять наслідки виборів у Франції для України

21 квітня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Як вплинуть вибори у Франції на взаємовідносини України з Парижем і Брюсселем?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

Наскільки прогнозовані результати першого туру виборів у Франції? Основні тенденції сучасної Європи: популізм, консерватизм, євроскептицизм. Наслідки виборів у Франції для України. Наслідки виборів у Франції для майбутньої конфігурації Європи.

Учасники круглого столу:

Олена Сотник , народний депутат України, член постійної делегації України в ПАРЄ;

, народний депутат України, член постійної делегації України в ПАРЄ; Олексій Макеєв , політичний директор МЗС України;

, політичний директор МЗС України; Михайло Пашков , співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова;

, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова; Себастьєн Гобер , журналіст La Libre Belgique (Франція).

, журналіст La Libre Belgique (Франція). Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна (пряме включення з Франції в режимі відеоконференції);

Модератор круглого столу: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).