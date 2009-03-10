Уламки від зіткнення супутників починають падати на Землю

Уламки від першої в історії людства "ДТП" на орбіті - зіткнення 10 лютого російського супутника "Космос-2251" і американського Iridium-33, починають падати на Землю. Проте розмір фрагментів не перевищує сантиметра, і вони не становлять жодної загрози, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на стратегічне командування США, яке здійснює стеження за навколоземним простором.

За даними американських військових, які наводить сайт Spaceweather, фрагмент, що одержав індекс 1993-036PX, увійде до атмосфери Землі 12 березня, уламок 1993-036KW - 28 березня, 1993-036MС - 30 березня. Всього вони мають розміри близько сантиметра, руйнуватимуться в атмосфері і не становлять загрози для людей на Землі.

Космічні апарати Iridium (США) і "Космос-2251" зіткнулися на висоті близько 805 кілометрів над Сибіром 10 лютого. Це перше таке зіткнення, до цього космічні апарати стикалися тільки з космічним сміттям. Супутник Iridium - апарат комерційного зв`язку - запущений 1997 року. "Космос-2251" - військовий апарат, запущений 1993 року, з 1995-го виведений зі складу орбітального угруповання.

За даними на 7 березня, внесено до каталогів 355 осколків "Космосу-2251" і 159 фрагментів Iridium 33. Уламки "Космосу" не тільки численніші, а й розійшлися значно далі - вони перебувають на висотах від 198 до 1689 кілометрів, а фрагменти Iridium - між 582 і 1262 кілометрами.

Ймовірно, це пов`язано з тим, що "Космос" був герметичним, при ударі відбулася розгерметизація і уламки були розкидані тиском значно далі.