Відвідувачам англійського пабу дозволили приносити випивку з собою

Власник пабу в місті Корбі в (графство Нортгемптоншир) дозволив гостям закладу приносити випивку з собою, щоб залучити більшу кількість відвідувачів, повідомляє телеканал Sky News.

Цей крок пояснюється тим, що через фінансову кризу паб почали відвідувати набагато менше людей, ніж раніше, оскільки жителі Англії почали економити. В обмін на послаблення у вигляді дозволу приносити випивку власник ввів плату за вхід у розмірі п`яти фунтів стерлінгів.

За його словами, маркетинговий хід виявився цілком успішним: в день введення нових правил паб був заповнений повністю, причому половина відвідувачів прийшла зі своєю випивкою. Деяким, втім, вона сподобалася менше, ніж те, що пропонує паб, і вони купували алкоголь з бару.

Як зазначає телеканал, за даними British Beer and Pub Association, щотижня у Великій Британії закривається в середньому 39 пабів, і тенденція вказує на те, що найближчим часом ситуація не зміниться в кращий бік. У 2008 році в Сполученому Королівстві закрилося 2000 пабів, внаслідок чого роботу втратили 20 тисяч осіб.

Лента.ру