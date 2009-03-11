Міністр праці виграла суд у директора ялтинського санаторію

Ялтинський міський суд задовольнив позов міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ до директора санаторію ім. М.О.Семашка Ігоря ІОФФЕ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.

Коментуючи це рішення суду, Л.ДЕНИСОВА сказала, що не сумнівалась у прийнятті судом справедливого рішення.

„Заяви пана ІОФФЕ стосовно мене та моєї діяльності як керівника Міністерства праці та соціальної політики є недостовірними та такими, що розповсюджуються з метою приховання незадовільних результатів економічної діяльності санаторію під його керівництвом та уникнення відповідальності за це. Ці заяви порочили мою честь, гідність і ділову репутацію як громадянина та члена Кабінету міністрів України, що є неприпустимим в демократичній та правовій державі”, – підкреслила Л.ДЕНИСОВА.

Суд зобов’язав І.ІОФФЕ у десятиденний строк з дня вступу рішення у силу за власний рахунок організувати у прес-центрі Республіканського комітету з питань інформації Автономної Республіки Крим прес-конференцію, на якій спростувати звинувачення на Л.ДЕНИСОВОЇ й публічно вибачитеся перед нею.

Прес-служба Мінпраці зазначає, що у травні минулого року І.ІОФФЕ публічно звинуватив Л.ДЕНИСОВУ у спробі приватизації санаторію ім. М.О.Семашка й намаганні зробити все, щоб він перестав бути ветеранським.

Зі звинуваченнями на адресу Л.ДЕНИСОВОЇ І.ІОФФЕ виступив після здійснених Мінпраці перевірок фінансово-господарської діяльності очолюваного ним санаторію, під час яких були виявлені численні порушення та недоліки.

Санаторій ім. М.О.Семашка перебуває у сфері управління Міністерства праці та соціальної політики України з квітня 2006 року як заклад, де оздоровлюються ветерани війни.