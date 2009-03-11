Рятувальники витягли 300-кілограмового бичка з каналізаційного колодязя

У Кіровограді рятувальники витягли з каналізаційного колодязя бичка, куди той потрапив через недогляд господарки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, тварина вагою майже 300 кг опинилась у ямі діаметром 1,5 м та глибиною у кілька метрів, проте поводилась досить спокійно.

На місці пригоди працювали бійці підрозділу аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС.

Підняти бичка на поверхню за допомогою мотузок рятувальникам вдалось з третьої спроби. Для цього знадобились зусилля п’яти людей. Тварина не постраждала.