Укравтодор порахував усі ями на дорогах в Україні

Довжина українських доріг з «ямочними» пошкодженнями на сьогодні становить 33,7 тис. км, або 20% загальної довжини доріг з твердим покриттям.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодор».

За даними прес-служби, загальна площа вражених "ямочністю" автотрас - 1 млн. 125 тис. кв. м, зокрема доріг державного значення – майже 160 тис. кв.м. Порівняно з 2008 роком об`єми пошкодження покриття в цілому збільшилися на 19%, при цьому на дорогах державного значення – практично вдвічі.

Найбільші за площею пошкодження зафіксовані на дорогах Полтавського (59%), Чернівецького (52%), Черкаського (43%), Донецького (42%) і Вінницького (40%) облавтодорів. Серед доріг міжнародного значення в найгіршому стані знаходяться Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в Чернігівській області, Київ-Харків-Довжанський у Донецькій і Полтавській областях, Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка у Вінницькій і Черкаській областях.

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