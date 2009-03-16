Альпіністи МНС врятували двох бабусь, які заблукали у горах

Минулої ночі поблизу Севастополя альпіністи МНС врятували двох жінок 1938 і 1946 років народження, які заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, 15 березня до народної служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в гірській місцевості Балаклавського району, поблизу селища Орлине заблукали дві старенькі. На місце виїхала гірська пошуково-рятувальна група МНС. Пошук і порятунок жінок ускладнила погода – вночі у горах ішов сильний дощ. Близько 3:00 ночі зі схилу гори Каланих-Кая бабусі були доставлені у безпечне місце.