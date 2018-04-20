Покійний космонавт Герман Титов підписався під Ані Лорак

Оголошення з пропозиціями назвати зірку на чиюсь честь потроху з’являлися у різних місцях, але останнім часом «космічні» фірми ніби збожеволіли. «Презентуйте ЇЙ зірку!», «Небесний подарунок!», «Увічніть себе в безодні космосу!» – кричать з екранів телебачення і зі сторінок газет різні контори.

Навіть нас, журналістів УНІАН, людей, загалом, з критичними поглядами, це почало діймати: а що як справді вільних зіркок залишилися небагато, і слід поспішати мітити територію? Я подумав так: якщо і справді небесні тіла називають зі швидкістю думки і якщо ця процедура не дуже б`є по бюджету, то, може, найменувати зірку на честь свого начальника?

За зірку три «штуки»! Спочатку – Інтернет. Сайт Міжнародного зоряного каталогу http://space.biz.ua видався цілком солідним. Ресурс підкуповував тим, що тут розміщено конкретну адресу (представники фірми орендують кімнатку на Мотоциклетному заводі) і телефони його представників у Києві. На сайті детально розписано, як зробити космічну покупку: спершу треба вибрати ім`я зірці, заповнити анкету, підтвердити своє замовлення. А потім менеджери зв`язуються з вами, остаточно погоджують суму вашого замовлення, спосіб оплати, час доставки документів, у яких значитиметься, якому світилу ви дали назву, його ім`я, координати і фото. У центральних районах Києва доставка коштуватиме 5 у.о., в обласні міста – 8, у Севастополь – 17.

Це, звичайно, дурниці порівняно з ціною самої покупки. Зірки, залежно від величини, коштують від 3100 у.о. – це найбільші, видимі неозброєним оком, до 25 у.о. – це “лоховскі” зірочки, не зірочки, а так – тьху, їх побачиш тільки в телескоп. Той, кому нікуди витратити гроші, може оформити набір документів у святковому комплекті вартістю від 30 до 399 у.о. (останнє називається «Подарунковий набір «Елегант»). Тобто, якщо купити ім`я для зірки найбільшої величини, використовувати при цьому найдорожчий подарунковий набір і відправити це наприклад у Севастополь, то можна витратити 3516 «зелених». Дорогувато, зате зірка з вашою назвою опиниться у так званому Міжнародному зоряному каталозі. Цікаво, що на сайті Каталога красується фото космонавта Германа Титова, льотчика-космонавта №2, Героя Радянського Союзу, першого президента АТ «Космос-Земля».

Тут також вказаний мобільний телефон Тетяни Маслової, яка відрекомендувалася директором українського відділення Каталогу. Спілкувалася вона з нами неохоче, сказала, що «зараз багато хто працює під нас».

- А взагалі вся інформація, що вас цікавить, є на сайті, – повідомила директор.

- У мене все ж таки кілька нез’ясованих питань.

- Давайте факсом свої питання – я відправлю їх до Москви, там вирішать.

- Зірки має право називати тільки Москва?

- У нас там головний офіс. Ми діємо тільки за їх вказівкою.

Я відправив Тетяні два офіційні запити на фірмових бланках (це ж треба, судячи з інформації сайту, присвоєння імені світилу і перерахуванння за це грошей – процедури куди простіші, ніж організація невеликого інтерв`ю).

Наступного дня в УНІАН прийшов факс від ТОВ МЗК (напевно, Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний зоряний каталог») «Космос-Земля». Гріта Велман, піар-менеджер організації, повідомляла: «Інтерв`ю з Вами не може бути доручене співробітникам Українського представництва МЗК «Космос-Земля», оскільки механізм реєстрації назв зірок і модифікація записів не вховить до їх компетенції». Далі: «Враховуючи Ваш рейтинг в Україні, зустріч з Вами буде включена у список заходів під час візиту Генерального Директора МЗК «Космос-Земля» Дорошенко В.В.». Дійсно, у мене такий рейтинг в Україні, що не зважати на нього не можна, проте було образливо, що, по-перше, Москва диктує Україні, як жити не тільки на землі, але і в Космосі, по-друге, хотілося написати ці рядки, не чекаючи Дорошенко В.В.

Раз Титов, два Титов. Я набрав телефон ще однієї «космічної» контори. Жінка на тому кінці дроту жваво відгукнулася: «Приходьте». Представниця «зоряної» сфери Олена сиділа в офісі, що розташований на вулиці Горького. Щоправда, офіс вочевидь належав іншій фірмі; відповідальній за світила відвели тільки один комп`ютер зі столом, на якому красувалося фото все того ж Германа Титова, льотчика-космонавта №2, Героя Радянського Союзу, першого президента АТ «Космос-Земля». Співробітниця сказала, що представляє в Києві Міжнародний зоряний каталог. «О-такої, вже другий Зоряний каталог», – подумав я, а вголос сказав:

- Хочемо... теє... зірку назвати. Можна?

- Можна. Яке ім`я хочете дати?

- Сан Санич.

- Називайте, – здається, Олена іронічно посміхалася.

- А у що це влетить?

- Все залежить від розміру. Ті зірки, що більше, коштують дорожче – їх зазвичай замовляють банки. Ті, що менше – дешевше. Такі замовляють коханим.

Співробітниця показала мені сертифікат (напевно, копію) про присвоєння якійсь зірці імені співачки Ані Лорак. Документ зі святковими рюшечками було оформлено на ім`я Кароліни Куйок (справжнє ім`я співачки).

Під документом стояло факсиміле Германа Титова.

- Він що, на тому світі сертифікати підписує? – запитав я.

- Так, Герман Степанович помер, – чесно призналася Олена, – але саме він є засновником Міжнародного зоряного каталогу.

На прощання Олена дала мені адресу сайту своєї контори. Ось він, до речі: http://www.space-earth.net. Зайшовши сюди, можна дізнатися, що ціни у представників цього Міжнародного зоряного каталогу практично такі ж, як у представників першої контори з такою ж назвою. Все починається від 25 у.о. Тільки тут верхня межа доходить до 650 у.о., і це пояснюється, мабуть, кристальною чесністю представників другого Міжнародного зоряного каталогу. Вони, мабуть, на відміну від своїх колег, не обіцяють називати на вашу честь світила першої величини (всі більш-менш видимі зірки вже мають свої імена). Крім того, в розділі «Обережно! Аферисти» перераховані веб-адреси тих, хто, на їх думку, працює незаконно, присвоюючи назви небесним тілам. Тут, зокрема, опинився ще один український сайт:http://zvezda.kiev.ua, а також сайт, на якому сказано, що у них є представники в Києві.

Загалом в українській столиці налічується, як мінімум, чотири організації, що пропонують свої послуги називання зірок. Спало на думку, а раптом я присвою ім`я Сан Санича в одному Міжнародному зоряному каталозі або ще де-інде, а потім мені скажуть, що це були самозванці, мою зірку слід називати, наприклад, Пал Палич, і начистять писок. А то ще прилетять з помилкового Сан Санича маленькі зелені чоловічки, заявлять: «Як це ти називаєш нашу батьківщину? Це звучить зовсім не так». Посадять за це в зореліт і заберуть для експериментів. І взагалі, мало що може трапитися з такою величезною кількістю Міжнародних зоряних каталогів і інших подібних контор, подумав я, і відмовився від ідеї.

Прокоментував зоряну тему Клим Чурюмов, професор, член-кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, заввідділом малих тіл астрономічної обсерваторії Національного університету ім. Шевченка:

- Присвоювати назви зіркам, як це роблять приватні фірми – справжнісіньке шахрайство. Є кілька сотень зірок, назви яких склалися історично, і вони затверджені Мас – международним астрономічним союзом. У 21 столітті Союз ще не визнав жодної нової назви зірки.

Якщо ж говорити про імена, які присвоїли на честь конкретних людей, можна відзначити зірку Бернарда, зірку ван Маанена, названих так на честь учених, що присвятили вивченню світил багато років. І можна з цілковитою упевненістю сказати, що МАС ніколи не затвердить імена, які дають зіркам різні фірмочки.

Олексій Просєкін