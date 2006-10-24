Українець за 14 днів вмирав від інфаркту 68 разів

Закарпатець Юрій Федака за 14 днів вмирав від інфаркту 68 разів і весь час приходив до тями. Дійшло до того, що він почав відчувати симптоми смерті і встигав кликати на допомогу реаніматологів.

Зараз диво-людина живе повноцінно, працює, Юрій навчився не нервувати. І емоційно ділиться з людьми картинами потойбічної реальності.

Важкою і найдовшою - більше чотирьох хвилин - була перша зупинка серця. Юрій говорить, що тоді ніби перенісся в інший світ.

Ужгородські кардіореаніматологи щороку зі стану клінічної смерті повертають 20 пацієнтів. Одну людину рятували тричі, це їх попередній максимум. Повернення до життя після смерті майже 70 разів підряд досягненням не вважають. Навпаки кажуть, що не зуміли своєчасно підібрати необхідне лікування.

Сам Юрій Федака вважає, що народився в сорочці. Тепер колишній водій працює охоронцем і насолоджується кожною хвилиною життя. Став менше палити, не піднімає важкого. Після числених смертей у нього погіршала пам`ять, зате покращав зір.

Корреспондент з посиланням на ICTV