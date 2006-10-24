Дайте хоч один доказ того, що «російські цінності» перевершують європейські

(Росіянам. – Ред.) Я ніколи не був у західній Україні, я – зі східної. Але якщо в історії України є такі українські патріоти, як Бандера, які боролися за незалежність держави, – то я бандерівець, тому що я за незалежність, за свободу. Тоді я гордий, що я бандерівець! І чому це якісь "люди" з чужої мені держави казатимуть мені, що добре, а що ні? Хто ви такі для мене? Ви порожнє місце на моїй карті!..

Якщо я українець, то мене цікавить тільки Україна і її проблеми, а не ваша історія про «Велику Русь». Бандера – частина української історії. І я гордий цією історією – чому б вам не подивитися на неї з іншого боку – з українського?

Сьогодні ми живемо не минулим, а сьогоденням. Скажіть мені або доведіть, що «російські цінності» (саме це ви намагаєтеся довести) перевершують європейські! Хіба в Росії високий рівень життя, свобода слова, свобода особи – скажіть мені, хоч що-небудь, щоб я думав про Росію позитивно. І не треба демагогію – факти мені давай.

Українець спочатку думає про Україну, а потім про інших. А у вас – усе навпаки. Спочатку іншим заважаєте, а потім і собі.

Алекс