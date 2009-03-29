Парижем бігав голий чемпіон світу з жердиною

Французький віце-чемпіон світу із стрибків з жердиною пробіг голим по Парижу, повідомляє Reuters в неділю, 29 березня.

Стрибун з жердиною Роман Месніл (Romain Mesnil), срібний призер чемпіонату світу з легкої атлетики в Осаці 2007 року, виклав на своєму сайті, а також на сервісі YouTube відео із “паризьким забігом”. На відео він абсолютно голий з однією жердиною в руках. Як заявив спортсмен, наприкінці 2008 року спонсорський контракт з фірмою Nike не був з ним продовжений, і в такий спосіб він сподівається привернути до своєї персони увагу інших спонсорів.

"Я зробив це через кризу", - так пояснив ЗМІ свою поведінку Роман Месніл.

На сайті спортсмена повідомляється, що повна версія відео із забігом з`явиться 31 березня 2009 року, уточнює Лента.ру. Зараз на 47-секундному роликові видно, як голий атлет біжить з жердиною через Монмартру, а також перебігає Міст Мистецтв. На записі інтимні місця Месніла прикриті чорним квадратом.

Як зазначає Reuters, в новинних випусках французьких телеканалів ролик спортсмена показували виключно в прайм-тайм.