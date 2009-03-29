Працівники ДАІ наклали штрафів на 22 млн. грн.

Співробітники ДАІ у Вінницькій області з початку року оштрафували водіїв-порушників на 21,856 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, проконтрольовано сплату штрафів на суму 10,017 млн. грн.

Загалом співробітниками ДАІ з початку 2009 року виявлено 58 тис. 146 порушень, що на 8,7% менше, ніж у 2008 році. В тому числі зафіксовано 3 тис. 146 випадків керування транспортними засобами у нетверезому стані, що на 44,8% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

На розгляд судів направлено 5002 справи, з яких вже розглянуто 3896 (77,9%), за результатами розгляду 645 (16,6%) водіїв позбавлено права керування транспортними засобами, 1 тис. 850 (46,4%) оштрафовано, 1 тис. 326 (34%) – направлено на громадські роботи, 138 (3%) – накладений адміністративний арешт.