Телесеріали призвели до зниження народжуваності в Бразилії

Через пристрасть жителів до серіалів у Бразилії за 20 років народжуваність знизилася на 3 мільйони осіб. Крім того, підвищилася частота розлучень. Роль "мильних опер" в цьому процесі виявили за негативною динамікою показників у регіонах, де починалася робота, телевізійної мережі TV Globo, яка транслює їх.

Бразильські дослідники піддали аналізу демографічні дані з 1971 по 1991 рік. Виявилось, що в районах країни, де починалася трансляція TV Globo, достовірно знижувалася народжуваність і збільшувалася кількість розлучень. Всього, за підрахунками дослідників, через серіали за 20 років в країні народилися на 3 мільйони менше дітей і сталося на 800 тисяч більше розлучень.

Медпортал.ру