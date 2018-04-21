Чи носить білайнівська дівчина спідню білизну?

Пам`ятаєте звичайний двадцятип`ятисекундний відеоролик, що рекламуює десятигривневий пакет оператора мобільного зв`язку «Білайн», який зараз крутять, здається, чи не всі українські телеканали? «Легко підключитися! Легко почати! Легко спілкуватися!..» На чорно-жовтому танцполі «відриваються» молоді люди. Хлопець і дівчина кружляють у білому одязі під бадьору музику. Камера дивиться знизу і - о-па! - виявляється, у дівчини під спідницею немає спідньої білизни.

Посилання на такий відеоролик недавно прийшло на нашу редакційну пошту. У листі - підпис: «Одна справа дивитися, інша - бачити. Щодня по твоєму телевізору крутять порнорекламу, а ти й не помітив, що дівчина там без трусів».

Треба сказати, цей ролик прийшов не тільки на нашу пошту, виявилось, він «гуляє» просторами українського і російського Інтернету вже десять днів і наробив немало галасу. Посилання на відеопродукцію сумнівного змісту розмістили у себе дуже багато ресурсів, причому як розважального плану, так і ті, що претендують на звання серйозніших. Відповідно, думки щодо відеоролика розділилися. Одні сприйняли його як жарт, інші стали в черговий раз мусувати тему зомбування: нарешті, ось він, горезвісний двадцять п`ятий кадр, а ви не вірили. «.Цікаво, це - рекламний хід компанії, "прикол" учасників зйомок чи прокол експертів з цензури українського телебачення?», - ставить питання один з інформаційних сайтів.

Ми в свою чергу вирішили провести власне розслідування. Спершу проглянули те, що крутять по ТБ. Дивилися поволі, нудно і уважно. Від серця відлягло: продукт виявився цілком цнотливим, ніякого натяку на те, що дівчина без трусів. Тоді ми зв`язалися з «Media House» - агентством, що робить рекламу операторові мобільного зв`язку «Білайн».

- Коли ми це побачили, то сміялися всім офісом, - сказав Олег Лещенко, TV-байер агентства. - Це так звана відео-жаба, типова підробка з боку якихось Інтернет-користувачів. Якщо ви подивитеся ролик, який крутять по телевізору, то не побачите там дівчини без спідньої білизни.

- Хто ж тоді це зробив і хто поширює цю продукцію?

- Та хто завгодно.

Одне слово, офіційно сторона, що представляє «Білайн», відхрестилася від цієї продукції, проте деякі коментатори продовжують підозрювати рекламістів мобільного оператора в тому, що саме він створив Інтернет-версію ролика. Деякі фахівці стверджують, що, судячи з усього, це типова «режисерська версія» ролика, призначена виключно для розповсюдження в мережі, для вірусного розповсюдження. «За кілька годин цей ролик подивиться велика частина активної Інтернет-аудиторії. До того ж гарантується контакт з брендом, контакт під таким кутом зору , який задав саме «Білайн»...

Сергій Цимбал, режисер продюсерського центру «Закрита зона», сказав в інтерв`ю УНІАН наступне:

- Без сумнівів. Статеві органи дівчини у «білайнівському» Інтернет-ролику були домальовані. Але зроблено це дуже професійно.

- Можна припустити, що це хтось приколовся?

- Можна, звичайно. Але, наприклад, щоб мені так приколотися, знадобиться місяць роботи на устаткуванні своєї редакції. Якщо ж я захочу це зробити в найкоротший термін, то доведеться наймати команду. Мінімум це «потягне» тисяч на десять доларів. Якщо ж знімати таке відео, то десь уп`ятеро більше.

На «білайнівський» слід натякає і Максон Пуговський, заступник головного редактора журналу ІnternetUA:

- Цілком можливо, що «Білайн» має відношення до зйомок або комп`ютерного монтажу ролика, хоча офіційно компанія заперечуватиме це. «Білайн» активно використовує нові канали комунікації, які передбачає Інтернет. Користувачі Інтернету не пуритани - навряд чи вони засуджуватимуть компанію за таку «родзинку». Хіба що назвуть «дешевим трюком» і пересилатимуть один іншому лінки на відео і будуть обговорювати в блогах.

- Виникла версія про «вірусну рекламу». Що це таке?

- Це коли компанія створює щось прикольне, і надає користувачам додаткові інструменти для розповсюдження інформації. Але в українському Інтернеті його використовують досить рідко. Щодо нечисленних відомих мені прикладів вірусного маркетингу в Україні, можу навести такий приклад. У серпні я сам брав участь у зйомках одного начебто вірусного відео-роликадля «Київстару». Їх PR-агентство розмістило його в Інтернеті в рамках акції «Тарифоманія». У сюжеті ролика не було інтриги, яка б спонукала глядачів пересилати посилання на нього по ICQ або поділитися враженнями в онлайновому щоденнику. Тому ролик не завоював популярності.

А ось «білайнівський» ролик завоював популярність. Тому що там була родзинка, і крилася вона під спідницею у дівчини. Посилання на Інтернет-версію надсилають і надсилають один одному, і поки кінця краю цьому не видно. То, може, це все дійсно стосується зомбування? - замислилися ми і звернулися до Дениса Богуша, президента Центру вивчення маніпулятивних технологій.

- Важко що-небудь сказати напевне відносного цього ролика, але, можливо, ми маємо справу з «розкручуванням» через скандал. І щось подібне ми вже проходили. Давайте пригадаємо порнофільм «Юлія», де в еротичних сценах знімається актриса, схожа на Тимошенко.

- Юлія Володимирівна замовила цей фільм для власної розкрутки?

- Ні. Це була робота російських політиків, направлена на те, щоб зганьбити її. Свого часу мережа супермаркетів "Патерсон" перед виходом на український ринок теж почала зі скандалів, в усякому разі, скандальними були заяви їх працівників. "Патерсон" сказав, що скуповуватиме все «Сільпо», що тут буде тридцять супермаркетів (в той час як їх всього два). Перші такі повідомлення розійшлися через інформагентства. Я тоді подзвонив в УНІАН і попросив, щоб зняли ці замітки, оскільки сказане не є правдивим, але скандальні повідомлення вже пішли гуляти Мережею.

- Чи дійсно подібні скандали дуже сприяють «розкручуванню»?

- Зрештою скандали ні до чого хорошого не ведуть. Люди рано чи пізно розуміють, в чому справа, і розчаровуються в тих, хто це організовує.

- Як все-таки інформація в Інтернеті впливає на свідомість людей?

- Іноді дуже сильно. Так, свого часу показ серіалу «Проффессор» призвів навіть до збільшення кількості користувачів Мережі.

Навряд чи помилковий ролик «Білайна» призведе до збільшення користувачів Мережі, але, схоже, підвищений інтерес до мобільного оператора вже викликано. І взагалі, треба сказати, хто б не був його автором і розповсюджувачем (колеги з INTERNETUA вирахували, що першим, у кого з`явився цей ролик, був якийсь юзер з Живого Журналу увагу до компанії за допомогою цього скандалу привернути вдалося. Це засвідчує хоча б той факт, що я написав ці рядки і виклав їх в Інтернет, а ви їх прочитали. Так, сильно спрацьовано.

До речі, згадався ще один подібний скандальний випадок. Недавно журнал "Папарацци" прямо на обкладинці опублікував гарячу співачку нібито без трусів. Публіку намагалися переконати: для того, щоб зловити потрібний ракурс, одному з відомих в Україні папарацці довелося прикласти купу зусиль. Підкупивши персонал концертного майданчика, де проходив концерт артистки, він зачаївся під сценою. Співачка досить швидко потрапила в ракурс мисливця за "полуничкою". Редакція дала фото на першій шпальті, хоча співачка (що не надягла трусів ніби то через спеку – як вам?!), дізнавшись про публікацію, що готувалася до друку була проти. Дійшло до того, що власникові журналу мільйонерові Валіду Арфушу довелося переховуватися. Передбачалося, що читач з ходу повірить у те, що цей матч не був договірним. Втім, це вже зовсім інша історія.

Антон Зікора