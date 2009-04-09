ЄС закликає Молдову помиритися з Румунією

Європейський Союз закликав Молдову нормалізувати відносини з Румунією, яку напередодні молдавська влада звинуватила в причетності до заворушень у центрі Кишинева, виславши Посла Румунії.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ», у спільній заяві ЄС сказано, що Молдова повинна мати гарні відносини з Румунією – «сусідом і членом Євросоюзу».

«Ми закликаємо молдавську владу та учасників акцій протесту дотримуватися конституційних прав і не вдаватися до насильства», - наголошується в заяві.

Міністр закордонних справ Румунії Крістіан ДІАКОНЕСКУ назвав запровадження Молдовою візового режиму для громадян Румунії «необдуманим і дискримінаційним вчинком Кишинева».

Він нагадав, що угода, підписана між Молдовою і Єврокомісією, передбачає, що республіка може запроваджувати візи для окремих категорій відвідувачів, а не для всіх громадян країни.

«Рішення влади Молдови порушує Угоду, оскільки її влада повинна була направити інформацію до Брюсселя за 48 годин до цього. Досі туди нічого не надходило», - сказав міністр.

Він повідомив європейським структурам про події в Молдові і зажадав від молдавської влади надати інформацію, чи є серед арештованих учасників акцій протесту громадяни Румунії, щоб працівники Консульства Румунії в Кишиневі могли поговорити з ними.

Також МЗС Румунії рекомендував громадянам країни утриматися від поїздок до Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент Молдови Володимир ВОРОНІН заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає, що Румунія причетна до масових акцій протесту, які відбулися в країні після парламентських виборів.

"У всіх процесах, які відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла", - заявив В.ВОРОНІН.

Також Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови оголосило персонами нон грата двох працівників Посольства Румунії.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Румунії категорично відкинуло звинувачення офіційного Кишинева у втручанні Румунії у внутрішні справи Молдови.

Візовий режим між Молдовою та Румунією набирає чинності сьогодні, 9 квітня, візи будуть безплатними.