Експерти обговорять, чим загрожує світу протистояння США і КНДР

8 вересня 2017 об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Чим загрожує світу протистояння США та Північної Кореї?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Який реальний ступінь загрози ядерної програми КНДР?

2. Чи можливе рішення північнокорейської кризи виключно політичним і дипломатичним шляхами? При яких умовах?

3. Яким чином США Дональда Трампа можуть вирішити проблему ядерної програми КНДР?

4. Інтереси і роль Китаю, Росії і Південної Кореї в північнокорейському конфлікті.

5. Сценарії подальшого розвитку конфлікту. Наскільки ймовірно використання ядерної зброї?

Учасники круглого столу:

- Пак Хін-Квон (PARK Heung-Kweun), радник-посланник Посольства Республіки Корея в Україні;

- Джейсон Смарт, американський політолог, директор неурядової організації For a free Ukraine;

- Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства;

- Михайло Пашков, директор програм із питань зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова;

- Микола Белесков, аналітик Інституту світової політики.

Модератор круглого столу - Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - є обов'язковою.

Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).