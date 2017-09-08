Експерти обговорять, чим загрожує світу протистояння США і КНДР
Чи можливе рішення північнокорейської кризи виключно політичним і дипломатичним шляхами?
8 вересня 2017 об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Чим загрожує світу протистояння США та Північної Кореї?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Який реальний ступінь загрози ядерної програми КНДР?
2. Чи можливе рішення північнокорейської кризи виключно політичним і дипломатичним шляхами? При яких умовах?
3. Яким чином США Дональда Трампа можуть вирішити проблему ядерної програми КНДР?
4. Інтереси і роль Китаю, Росії і Південної Кореї в північнокорейському конфлікті.
5. Сценарії подальшого розвитку конфлікту. Наскільки ймовірно використання ядерної зброї?
Учасники круглого столу:
- Пак Хін-Квон (PARK Heung-Kweun), радник-посланник Посольства Республіки Корея в Україні;
- Джейсон Смарт, американський політолог, директор неурядової організації For a free Ukraine;
- Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства;
- Михайло Пашков, директор програм із питань зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова;
- Микола Белесков, аналітик Інституту світової політики.
Модератор круглого столу - Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.
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Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).