27 вересня в УСПП проводять Круглий стіл щодо захисту прав підприємців від проявів адміністративного тиску, невмотивованих претензій з боку контролюючих державних органів, втручання у внутрішньокорпоративні суперечки, посилення фіскального пресингу та нарощування обсягів штрафних санкцій на бізнес.

Будуть обговорюватись конкретні приклади бюрократичних свавілля, порушення прав та інтересів підприємців у відносинах із владними структурами, що призвели до втрати власності, фактичного зупинення або обмеження діяльності підприємств, супроводжувалися скороченням робочих місць, міграцією кваліфікованих кадрів та виробництв у цілому.

Наразі контрольні функції по відношенню до бізнесу мають майже 40 міністерств та відомств, до яких ще потрібно додати численні структури органів місцевої влади (підрозділів в облдержадміністраціях, виконкомах, територіальних громадах), що на практиці схильні розглядати бізнес не як внутрішнього інвестора, а як потенційного злочинця.

Окреме місце у таких нерівноправних відносинах займає податкова проблематика, адже накопичення претензій підприємців до фіскальних органів, пов’язаних із зупиненням реєстрації податкових накладних на ґрунті недосконалого законодавства, протягом останнього часу вийшла на рівень найбільш резонансних тем, що підриває довіру бізнесу до дій влади в економічній сфері.

На засідання запрошені представники центральних органів законодавчої і виконавчої влади, Антикризової ради громадських організацій України, галузевих асоціацій та організацій роботодавців, бізнесу, наукових організацій та засоби масової інформації.

Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, УСПП, конференц-зал (3-й поверх) . Попередня реєстрація є обов’язковою.

Початок заходу 27 вересня об 11.00.Реєстрація учасників – з 10.30.

Відомості про участь (П.І.П., посада, контактний телефон чи e-mail) просимо надати до 26 вересня: e-mail masnik@uspp.org.ua, тел./факс: 044 536-96-37.

З метою змістовного наповнення матеріалів до круглого столу просимо надіслати до 20 вересня (e-mail: ed@uspp.org.ua, тел.(044) 270 6826) можливо наявну інформацію щодо фактів, пов’язаних порушенням прав підприємців з боку окремих контролюючих органів із стислим викладенням суті проблеми, оцінкою можливих економічних втрат, пропозиціями щодо розв’язання проблемної ситуації, вирішення неузгоджених чинним законодавством питань.